Почти 980 тысяч детей придут 1 сентября в школы, колледжи и детские сады Петербурга

1 сентября в детские сады, школы и учреждения профессионального образования придут 979 тысяч юных петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 сентября 2021 года в школы, колледжи и детские сады Санкт-Петербурга отправятся 979 тысяч детей. Об этом в эфире "Радио России" рассказал губернатор Александр Беглов. Кроме того, в вузы города отправятся 330 тысяч студентов и аспирантов.

- Нам удается повышать качество и доступность образования. В этом году ЕГЭ принес 100-балльные результаты каждой третьей школе города. Пять лет назад такими достижениями могли гордиться, главным образом, элитные учебные заведения, - отметил губернатор.

Градоначальник также подчеркнул, что такие успехи школьников в минувшем учебном году связаны с решение сохранить очный формат обучения.

- Столкнувшись со второй волной коронавируса, мы сделали правильный выбор. Отказались от поголовной "удаленки". В новом учебном году будем придерживаться тех же принципов. Желающим дадим возможность перевести детей на смешанное обучение, - добавил Беглов.