Петербургский суд арестовал мужчину, убившего продавщицу кондитерской

Суд в Петербурге арестовал предполагаемого убийцу кондитерши Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 30 августа 2021 года отправил под арест мужчину, обвиняемого в убийстве продавщицы кондитерской. Трагедия произошла из-за денежного долга вечером 28 августа в магазине, расположенном в доме 35 по улице Комсомола.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вооружившись кухонным ножом и веревкой, обвиняемый сначала накинул веревку на шею женщины, после чего нанес не менее двух ударов ножом в левую область грудной клетки, от чего продавщица скончалась, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

После убийства мужчина, гражданин Узбекистана, попытался сбежать на родину. Его задержали 29 августа в аэропорту Москвы.

Обвиняемый признал за собой вину. Сейчас он пробудет в СИЗО до 28 октября пока идет следствие.