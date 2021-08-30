В Смольном не исключают появление новых мутаций коронавируса в Петербурге

Беглов не исключил появление новых мутаций коронавируса в Петербурге при плохой вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил появление в городе новых мутаций коронавируса, если инфекция продолжить распространяться в текущем темпе. По словам градоначальника, спасти от ненужных бед может вакцинация, тем более перед началом осеннего сезона. Фармбаза Северной столицы вновь пополнилась, на этот раз самой распространенной прививкой от COVID-19.

- В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» - 80 400 комплектов доз. Прививка, выпущенная ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», расфасована по 2 дозы в ампуле 1 мл, - уточняют в пресс-службе Смольного.

К слову, в Петербурге полностью вакцинировались от коронавируса уже чуть более 1,4 млн человек. До конца 2021 года в городе начнутся испытания собственной прививки от ковида.