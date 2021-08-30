Новую поликлинику в Мурино построят за три года

В Комздраве рассказали подробности строительства новой поликлиники в Мурино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2024 году в Мурино появится новая поликлиника. Она сможет принимать до 600 пациентов в день, рассказали «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Ленинградской области.

- Площадь всех помещений составит 11 500 квадратных метров. За сутки поликлиника сможет принять 440 взрослых пациентов и 160 детей. Численность персонала составит 433 сотрудника, - рассказали в Комздраве.

В поликлинике планируют разместить отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женскую консультацию.

Сейчас в Мурино работают две амбулатории, подведомственные Токсовской межрайонной больнице. Также по выделенным квотам по полису ОМС горожан принимают частные клиники. Однако недавно пациенты пожаловались, что такие коммерческие учреждения в последнее время стали отказывать в бесплатном обслуживании.

Как оказалось, квот на всех не хватает, поэтому в приоритете оказались прикрепленные посетители.