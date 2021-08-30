«Лекарство» против дрифтеров установили у стадиона «Зенита»

У "Сибур Арены" установили "лекарство" от дрифтеров. Фото: instagram.com/fpogo

Возле стадиона «Сибур Арена», что находится по соседству с основным стадионом «Зенита» на Крестовском острове, заметили «лекарство» от дрифтеров. Известный петербургский журналист и болельщик сине-бело-голубых Федор Погорелов сфотографировал площадку-парковку, на которой поверх следов от шин красуются бетонные полусферы синего цвета. Разогнаться и покружиться на авто там больше нельзя.

Дрифтерам придется искать другое место. Фото: instagram.com/fpogo

- Эффектное решение. Пока, дрифтеры, - коротко прокомментировал ноу-хау Погорелов в своем Instagram.

К слову, одно из последних эффектных видео с парковки у «Сибур Арены» - горящая иномарка, которая вспыхнула после того, как юноша решил покрасоваться умением уходить в занос перед своей девушкой.