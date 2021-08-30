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Общество30 августа 2021 19:56

Смольный призвал нехватку 72 станций метро для транспортной системы Петербурга

Власти обещают наращивать мощности по строительству подземки в будущие годы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном признали нехватку нынешнего количества станций метро.

В Смольном признали нехватку нынешнего количества станций метро.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов признал на своей странице во «Вконтакте», что транспортной системе города сейчас явно не хватает тех 72-х станций метрополитена, что есть сейчас. В Смольном обещают наверстать упущенное в будущие годы. В частности, Соколов рассказал о ходе банкротства завода железобетонных изделий, филиала «Метростроя», чьи работники перейдут под крыло новой компании «Метрострой Северной столицы».

- Персонал предприятия переведут в новую организацию с добровольного согласия. Предлагаем те же условия, которые были в ОАО «Метрострой». Поэтому никаких изменений, кроме новой записи в трудовой книжке, у сотрудников не будет, - подчеркнул вице-губернатор.

К слову, о старом «Метрострое» - в Петербурге арестовали имущество экс-руководителей предприятия. Набралось почти на 7 млрд рублей.

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