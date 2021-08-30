Два подъезда к ж/д станции «Рябово» обновили в Тосно

В Тосно привели в порядок два подъезда к станции "Рябово". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Тосненском районе Ленобласти отремонтировали две дороги, ведущие к железнодорожной станции. Оценить качество проделанных работ уже могут местные жители. Общая протяженность нового асфальта составляет около одного километра. Первый подъезд соединяет «Рябово» с Московским шоссе, а второй – уводить транспорт на Пельгорское шоссе, что находится по другую сторону поселка.

- В рамках дорожного нацпроекта в Тосненском районе продолжают ремонт Никольского шоссе (дорога Ям-Ижора – Никольское) от М-10 до Никольского. Там дорожники уже укладывают верхний слой полотна. В Никольском же завершается ремонт Советского проспекта. На Ульяновском шоссе до ж/д станции «Саблино» новый асфальт уложили целиком, ведется монтаж остановок, - отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что в Тосно дорожники привели в порядок одну из главных городских магистралей, Советскую улицу, и взялись за Вокзальную.