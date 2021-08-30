Жители многоэтажки в Кудрово обнаружили незаконных жильцов в своем подвале

В одном из домов в Кудрово поселились нелегальные жильцы. В подвале. Фото: vk.com/kudrovolife

Жители многоэтажки в Кудрово, расположенной по адресу Областная улица, 9, к.1, обнаружили в подвале дома незаконных жильцов. По словам местных активистов, складское помещение тайно адаптировали под жилое для уборщиков, а конкретнее – для работников управляющей компании. Как сетуют жители дома, в предприятии пропускают данную информацию мимо ушей.

- Мы обеспокоены незаконным проживанием, а также связанной с этим противопожарной безопасностью. Там используют горючие и легковоспламеняющиеся средства, незаконно подключились к инженерным сетям, - жалуются собственники квартир на видео с места, опубликованном в сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте».

Примечательно, что не все комментаторы новости поддержали авторов поста – мол, гастарбайтеры никому не мешают, живут мирно и следят за порядком в доме.