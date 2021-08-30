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Общество30 августа 2021 21:38

Часы на Думской башне остановились из-за падения противовеса

Техническое нарушение обещают устранить в ближайшее время
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Часы на Думской башне внезапно остановились.

Часы на Думской башне внезапно остановились.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге остановились часы на Думской башне. О поломке сообщили очевидцы. Через СМИ информация дошла до комитета по культуре и местных чиновников. В пресс-службе администрации Центрального района заверили «Комсомолку», что неполадку в достопримечательности в скором времени устранят.

- Там произошла техническая поломка. Упал противовес. Уже завтра на место приедет мастер, который все устранит, - сообщается в официальном Telegram-канале районной администрации «Центр. Новости».

Добавим, что Думская башня пока что закрыта для посетителей из-за продолжающихся реставрационных работ. Напомним, в здании откроют мультимедийный культурный центр. Предположительно, уже с 6 сентября 2021 года с башни можно будет полюбоваться на Невский проспект и остальной центр Петербурга.