Житель Ленобласти открыл огонь по любителю громкой музыки в ночное время

В Ленобласти мужчины не поладили из-за громкой музыки в ночное время. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Всеволожском 27-летний мужчина открыл огонь из травматического пистолета по любителю громкой музыки. Все произошло около трех часов ночи в поселке Углово. 31-летний местный житель включил свой трек-лист с помощью колонки, которая разнесла музыку во многие соседние дворы. Одному из спящих соседей такое поведение не понравилось. Вот только действовать он решил радикально, за что и получил уголовное дело.

- Пуля попала в колонку, владельца не задело. Пострадавший сообщил обо всем в полицию. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Разрешение на травматическое оружие у него есть. Мужчину ранее судили. Он попытался оправдаться тем, что неоднократно делал замечания владельцу колонки, но тот не выключил музыку и даже не убавил ее громкость, несмотря на ночное время, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело по статье за угрозу убийством. Если вину владельца пистолета докажут, то ему грозит до двух лет лишения свободы.