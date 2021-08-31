Пересадочный тариф с минимальной доплатой могут ввести в транспорте Петербурга

В Петербурге планируют ввести бесплатный пересадочный тариф. Но он может быть и с минимальной доплатой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге хотят ввести пересадочный тариф в рамках транспортной реформы. Напомним, уход маршруток из города разделили на три этапа. Реформа уже начнет работать с апреля 2022 года и официально завершится летом. В Смольном планируют, что вскоре владельцы «Подорожника» смогут в течение часа перескочить на наземный транспорт, значительно сэкономив. Вот только пока непонятно, будет ли пересадка с минимальной доплатой в 10 рублей или совсем бесплатной.

- В настоящее время рассматривается вопрос предоставления бесплатных второй и последующих поездок в наземном транспорте в течение 60 минут при оплате проезда единым электронным билетом «Подорожник». Минимальная доплата также не исключается, вопрос прорабатывается, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Добавим, ранее в Смольном признали, что нынешних 72-х станций метро в городе мало для идеального функционирования транспортной системы.