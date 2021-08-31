В Ленобласти спасли от верной смерти трех голубей, застрявших в вентшахте

Трех голубей, застрявших в вентшахте, спасли из многоэтажки в Тосно. Фото: vk.com/koshkispas

В Ленобласти спасли трех голубей, застрявших в капкане вентиляционной шахты. Сотрудники «Кошкиспаса» прибыли на «птичий» вызов в одну из многоэтажек в поселке Тельмана, что находится в Тосненском районе. Жительница одной из квартир услышала, как за стенкой кто-то копошится. Оказалось, что туда попали два голубя. Вытащили их с трудом, с помощью сачка с привязанной канистрой. Птицы были истощены.

Одного голубя достали как кошку - петлей. Тот спокойно дался человеку. Фото: vk.com/koshkispas

- Один из голубков был явно сильно ослаблен и погиб по приезду домой. Трое суток без еды и воды сделали свое черное дело. Второй ест, пьет, чувствует себя нормально. После восстановления вернется на свободу. Заявительница будет настаивать, чтобы УК закрыла выходы вентшахт решетками, - сообщается в группе «Кошкиспаса» во «Вконтакте».

Один из пары погиб, так и не хлебнув водицы. Фото: vk.com/koshkispas

Только спасатели собрали все вещи, как им поступила заявка на еще одного пернатого бедолага из той же шахты. Этот голуб был довольно бодр. Его поймали как кошку – петлей. Он сразу улетел от своих спасителей, как только выбрался на свежий воздух.