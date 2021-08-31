Юркая петербурженка украла телефон у добродушного прохожего

В Петербурге женщина украла телефон у доверчивого прохожего. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Невском районе Петербурга юркая женщина украла телефон у доверчивого прохожего. Все произошло накануне ночью у одного из домов на Искровском проспекте. Женщина остановила мужчину и попросила одолжить телефон для срочного звонка. Тот даже не подумал ничего плохого и добродушно согласился. Получив смартфон, дама быстро скрылась во тьме. Угнаться за ней пострадавший не смог, поэтому попросил помощи у правоохранительных органов.

- Приметы злоумышленницы передали дежурным нарядам Росгвардии. Работая по «горячим» следам, сотрудникам удалось вскоре обнаружить гражданку, схожую с разыскиваемой правонарушительницей. Она была неподалеку от здания, где совершила грабеж, – передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Женщину передали в местный отдел полиции, чтобы там выяснили все обстоятельства происшествия.