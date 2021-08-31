Последние новости в Санкт-Петербурге на 31 августа 2021 года: Холодное начало осени и потеря памяти у Ивана Краско

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 31 августа 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 31 августа 2021 года. Накануне метеорологи рассказали, какой будет первый месяц осени. Сентябрь начнется с похолодания, температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, не больше. Бабье лето придет чуть позже, но солнце прогреет город в лучшем случае до + 20 градусов.

«КП-Петербург» узнала, как чувствует себя 90-летний актер Иван Краско, который недавно перенес инсульт. Оказалось, народный артист России пока что страдает потерей памяти, кроме этого у него стало совсем плохим боковое зрение. Краско ходит совсем недолго, до туалета и обратно, но даже на это затрачивает все силы. Однако врачи говорят, что силы актера постепенно восстановятся.

1 сентября уже совсем не за горами, поэтому наши журналисты уточнили у городского комитета по образованию Петербурга, как в этот раз будет проходить школьное обучение. Если коротко, то все коронавирусные ограничения с прошлого года сохранят и в этом: учеба в одном классе с целью избежать смешивания потоков, термометрия детей, обработка поверхностей и т.д.