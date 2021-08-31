Главный синоптик рассказал о погоде в День знаний в Петербурге

1 сентября будет прохладным, но линейки должны успеть пройти до дождя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На календаре 31 августа, а это значит, что лето кончилось и уже завтра начнется учебный год. При какой погоде пройдет День знаний и надо ли брать зонт на торжественную линейку, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Дневная температура 1 сентября составит около +16 градусов. Но утром, в период линейки, будет +12...+14. Осадков утром не ожидается. Небольшие дожди вероятны только во второй половине дня, местами, - рассказал синоптик, чьи слова приводит ТАСС.

Что касается Ленинградской области, то там Колесов кратковременные дожди. возможны в южных и юго-восточных районах. Температура 1 сентября составит утром +11...+15, днем до +18 градусов.

Также Александр Колесов привел и историческую справку: самое холодное 1 сентября в Петербурге было в 1987 году - всего +10, а самое жаркое - через пять лет, в 1992. Тогда термометры показывали все +30.