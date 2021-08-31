Последний день лета будет в Петербурге солнечным и теплым

Последний день лета порадует погодой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето в Петербурге заканчивается, но заканчивается на хорошей ноте. Погода 31 августа обещает быть приятной - солнечной и теплой. Сильного ветра, как и осадков синоптики не обещают, хотя небольшая облачность на небе присутствовать все же будет.

- 31 августа ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По Ленинградской области прогноз почти такой же, но разброс температур шире, воздух прогреется от +16 до +21. К тому же в южных районах возможен дождь.

1 сентября и в области и в Петербурге похолодает, но не слишком сильно - утром в День знаний ожидается около +14 градусов, а днем - до +17. Кратковременные дожди возможны после обеда.