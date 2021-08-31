«Зенит» вошел в ТОП-30 клубов Европы по покупкам игроков

Последнее приобретение "Зенита" - Клаудиньо. Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» вошел в первую тридцатку клубов Европы по активности на трансферном рынке. За последние 10 лет сине-бело-голубые подписали контракты с 48 новыми игроками. Это самый высокий показатель среди российских команд. Об этом сообщает сайт международной федерации футбола - ФИФА.

Лидером стал английский «Манчестер Сити», совершивший 130 трансферов, из которых 59,2% были совершены за деньги. Далее идет английский же «Челси». Клуб Романа Абрамовича пополнился 95 игроками, 80% которых были выкуплены у других команд.

Третьей стала испанская «Барселона» - 75 игроков и 74,7% платных трансферов.

Петербургский «Зенит» занял в рейтинге ТОП-30 предпоследнее, 29-е место. На счету клуба с берегов Невы 48 трансферов, 72,9% игроков были куплены, а не перешли в команду в статусе свободного агента или на другой безвозмездной основе.