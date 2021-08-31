Жителям Кузьмолово вернут в дома горячую воду

В Кузьмолово обещают вернуть горячую воду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области приняли решение поменять организацию, ответственную за обеспечение жителей теплом и горячей водой жителей городского поселения Кузьмолово, соседствующего с Петербургом. Здесь, в части домов с начала августа не было горячей воды из-за долгов снабжающей организации перед поставщиками газа. Перед началом отопительного сезона местным муниципальным властям даже пришлось вводить режим повышенной готовности, чтобы не войти с проблемами в зиму.

- В Кузьмолово поменяли организацию, ответственную за обеспечение жителей теплом и горячей водой. Теперь этим займется ООО «ГТМ-теплосервис» - решение принято на совещании под руководством зампреда правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина, - сообщает пресс-служба областной администрации.

По заверению чиновников, тепло в дома жителей Кузьмолово придет вовремя, а горячее водоснабжение начнут восстанавливать уже сегодня, 31 августа. В некоторых домах горячая вода уже потекла по трубам.