Все 64 тысячи петербургских первоклассников получат подарки к 1 сентября

К 1 сентября первоклассники получат подарки - книги. Фото: Артем КИЛЬКИН

1 сентября в школах Петербурга зазвенят привычные звонки. На учебу отправятся 550 992 школьника - именно столько значится по документам городского Комитета по образованию. Из этого количества 63 768 - первоклашки. Кроме незабываемых эмоций, к своем первому учебному дню они получат и подарки от города.

- Детям торжественно вручат интересную литературу — комплект книг «Моя первая библиотека». В комплект вошли три издания: книга о первом полете в космос, рассказы и сказки о природе и стихотворения о городе на Неве, - пишут «Невские новости»

В обычных условиях первоклассников ждал бы еще и концерт в Ледовом дворце, но уже второй год подряд его приходится отменять из-за эпидемиологической ситуации. Поэтому на одном из городских телеканалов для детей будет показан фильм «Первоклассные приключения Сони и Левы в Санкт-Петербурге», снятый на улицах города, в зоопарке и Петергофе.

Напомним, что синоптики обещают на 1 сентября не слишком теплую, но и не холодную погоду. А торжественные линейки даже могут успеть пройти без дождя.