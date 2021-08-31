Пассажирка погибла в ДТП со сгоревшем такси на КАД Петербурга

"Солярис" сгорел на КАД после столкновения с КамАЗом. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло на южном участке КАД Петербурга в ночь на вторник. Около 2:00 такси «Хендэ Солярис» врезался в попутный КамАЗ, предположительно дорожных служб. Легковушка моментально вспыхнула.

- Ночью на КАДе «Солярис» влетел в КамАЗ. На момент съемки все были живы. Надеюсь все будет хорошо, - написали очевидцы, опубликовавшие запись аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место срочно примчались машины спасателей и скорой помощи. Медики оказали помощь водителю такси и его пассажирке. Однако, по словам очевидцев, женщина скончалась от сильных ожогов. Водитель госпитализирован.

В причинах ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.