Петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио

Петербуржец Евгений Швецов завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио / Фото: Паралимпийский комитет России

Еще один спортсмен из Санкт-Петербурга принес медаль сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Во вторник, 31 августа 2021 года, легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебро в забеге на 400 метров. Об этом сообщили в комитете по спорту Северной столицы.

- Петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), класс "Т36" в беге на дистанции 400 метров с результатом 53.60 секунд, - рассказали в ведомстве.

Евгений тренируется в Петербурге с спортивной школе олимпийского резерва "Академия легкой атлетики" комитета по физической культуре и спорту. Его наставник заслуженный тренер России Елена Александровна Зацепина.