Актеров массовки и детей с дефицитом веса ищут для съемок военного фильма «Воздух»в Ленобласти

Жителей Ленобласти зовут сняться в фильме "Воздух". фото: https://vk.com/public205315545

Съемки художественного фильма «Воздух», действие которого проходит в годы Великой Отечественной войны, пройдут нынешней осенью в Ленинградской области. Для полноты кадра съемочной группе нужны актеры массовки, их набирают из местных жителей - зовут всех, но преимущественно с киноопытом.

- Мы продолжаем работу над нашим фильмом. И продолжаем искать необходимые нам типажи. сейчас кастинг и утверждения, съемка осенью 2021 года - сообщают администраторы в группе кастинга фильма «Воздух» ВКонтакте.

Так, например, сейчас требуются типажи деревенских женщин «с ярковыраженными чертами лица», возрастом от 20 до 80 лет. Кроме того набирают худеньких детей «с дефицитом веса», которые могли бы исполнить роль детей войны.

СПРАВКА «КП»:

Военная драма «Воздух» рассказывает о первом отряде женщин - летчиц. Режиссер картины - Алексей Герман-младший. В главных ролях снялись такие артисты, как Сергей Безруков, Антон Шагин, Аглая Тарасова. Выход в прокат намечен на 2022 год.