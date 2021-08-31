На видео попала драка мигрантов в кафе Петербурга

В полиции опровергли информацию о массовой драке на проспекте Косыгина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В кафе Санкт-Петербурга на проспекте Косыгина вечером 30 августа 2021 года произошла драка. В 19:28 часов в полицию поступило сообщение о том, что в заведении произошла массовая потасовка, несколько человек вооружились ножами и вилками. На место сразу же выехали правоохранители. Все произошедшее попало на видео.

- Полиция опровергла информацию о якобы произошедшей в Красногвардейском районе массовой драке, сообщив, что в кафе по проспекту Косыгина произошел конфликт между тремя гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Конфликт произошел на бытовой почве в результате совместного распития спиртных напитков, - пояснили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дерущихся начали разнимать очевидцы и сразу же вызвали полицию. В итоге три человека в возрасте от 29 до 38 лет получили черепно-мозговые травмы. После оказания помощи все трое в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение и доставлены в отдел полиции для разбирательства, в том числе они будут проверены на предмет соблюдения миграционного законодательства.