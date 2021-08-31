Дворцовый мост изменит подсветку на четыре дня с 31 августа

Дворцовый мост изменит подсветку в честь 80-летия Полярным конвоям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Дворцовый мост изменит подсветку на четыре дня в честь 80-летия Полярных конвоев. Так, с 31 августа по 3 сентября 2021 года переправа будет красной. Об этом рассказала администрация Центрального района города.

- Оформление посвящается памяти моряков-героев, осуществлявших проход грузовых судов союзников по северному направлению в порты Архангельска и Мурманска в период Великой отечественной войны, - отметили в районной администрации.

Также в честь праздника в Петербурге пройдет целый ряд мероприятий. Так, 31 августа у монумента Памяти моряков Полярных конвоев в сквере Колледжа Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова пройдет торжественный митинг. Далее мероприятия продолжатся с полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.