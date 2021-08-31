Грибники наткнулись на Бабу Ягу в лесу под Петербургом

Не только грибы можно найти в лесу. Фото: vk.com/grib_spb / Ольга Шепелева

Кого только не встретишь в лесах под Петербургом! Так, грибники рассказали о том, что попали в сказку - пойдя за подосиновиками они наткнулись на Бабу Ягу, глядевшую на них с елки. Куклу известного персонажа посадил на дерево один из дачников, чей участок граничит с лесом.

- Заходим в лес, а там Баба Яга на елке сидит, было очень неожиданно. Но подосиновиков мы набрали, нас не испугаешь, - шутят любители Тихой охоты в паблике «Грибы и грибники» ВКонтакте.

Встреча с бабкой произошла в Приозерском районе 30 августа. Там же был собран и богатый урожай грибов.

Но не только бабками ежками богаты леса Ленобласти. Судя по опубликованным в соцсетях фото, грибники выносят улов и корзинами и ведрами. Погода отыгралась за засушливое начало лета и дожди вырастили большой урожай, который еще можно успеть собрать до наступления холодов.