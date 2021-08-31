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Здоровье31 августа 2021 11:58

Прирост новых зараженных коронавирусом упал на 6% в Петербурге на 31 августа 2021 года

Смертности снизилась на 11,4%
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 31 августа

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 31 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге второй день подряд наблюдается снижение числа новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 31 августа 2021 года в Северной столице инфекцию обнаружили еще у 513 человек. Это на 6,6 процентов меньше, чем днем ранее.

- Также в Петербурге за сутки на 11,4 процентов снизилась смертность до 31 случая, - отметили в оперативном штабе. - Также за минувший день полностью выздоровели 1366 человек.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 576 343 человек, из них 552 760 выздоровели и 20 583 скончались.

На носу 1 сентября, и тысячи юных петербуржцев отправятся в школы. Комитет по образованию города объяснил, как дети будут учиться во время эпидемии коронавируса.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 31 августа 2021 года