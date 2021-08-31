Новые комплексы контроля скорости заработали в Петербурге

В Петербурге заработали 20 новых комплексов контроля скорости Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 31 августа 2021 года заработали новые комплексы контроля скорости, которые установлены по 20 адресам. Всего с начала года в городе были установлены 240 комплексов фотовидеофиксации, которые следят за гонщиками, 220 из них были включены еще в июле. Об этом рассказали в комитете по информации и связи Северной столицы.

- Ввод новых комплексов – завершение первого этапа масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Практически во всех районах города заработали 240 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации более чем по 170 аварийно-опасным адресам, - пояснили в Смольном.

Адреса новых комплексов фиксации скорости / Фото: Смольный

На данный момент уже идет второй этап - установка новых комплексах на особо опасных перекрестках. Сейчас камерами оборудованы 20 таких адресов из 40 запланированных.