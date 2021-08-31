Уголовное дело завели на петербургского пенсионера за изнасилование 5-летней внучки

Уголовное дело завели на пенсионера за изнасилование 5-летней внучки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на пенсионера за изнасилование пятилетней внучки. Об этом 31 августа 2021 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что заявление о преступлении в следственный комитет написала дочь мужчины, мама девочки.

- 30 июля в следственный комитет по Калининскому району поступило заявление от 31-летней женщины о том, что ее 61-летний отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки, когда она была в гостях у него дома на Герасимовской улице, - сообщил источник.

Следователи в течение месяца проводили проверку и, в итоге, возбудили уголовное дело.

На данный момент пенсионеру еще не избиралась мера пресечения. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.