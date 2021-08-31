Увеличение пробок с сентября спрогнозировали в Петербурге

Эксперты не планируют резкого увеличения количества пробок, но все может быть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Привычные пробки уже начали возвращаться на петербургские дороги после летнего сезона отпусков, когда в городе было относительное автомобильное затишье. Ну а с сентября количество заторов может увеличиться кратно - родители повезут детей в школы, выйдут из отпускников последние отдыхающие.Впрочем, есть и другое мнение.

- Загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет сильно отличаться. В сентябре уровень пробок растет крайне медленно. Даже 1 сентября рекордов ждать не стоит, - отмечают аналитики сервиса «Яндекс.Карты».

Но, как всегда, много будет зависеть от погоды: когда солнечно и тепло многие решают идти до школы пешком, а холод и ветер заставляет прыгать в машины или такси. Дождь, который обещают к вечеру 1 сентября, обычно всегда усугубляет пробки.

На у самые тяжелые деньки ждут водителей зимой, когда дороги заметет снегом и асфальт покроется льдом.