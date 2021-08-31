Унитаз выбросили с дома на машину в Мурино

Унитаз выбросили с дома на машину на Воронцовском бульваре в Мурино Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Мурино в Ленинградской области решили не утруждать себя и выбрасывать ненужные вежи прямо из окна. Ненужным оказался унитаз, который прилетел с высоты прямо на припаркованную машину на Воронцовском бульваре. Об этом во вторник, 31 августа 2021 года, в социальной сети рассказали очевидцы.

- В Мурино на Воронцовском бульваре неизвестный скинул унитаз с дома. Унитаз приземлился на капот "Лады", - сообщили свидетели.

Также местные жители опубликовали видео произошедшего, на котором видно, как "фаянсовый друг" упал прямиком на машину, разбившись на мелкие осколки. У автомобиля осталась серьезная вмятина на капоте.

Кто решил таким опасным способом избавиться от унитаза, пока неизвестно. Пользователи соцсети предположили, что бывший владелец сантехники мог оставить ее просо на балконе, поленившись отнести его до мусорки, а скинули вниз его дети.