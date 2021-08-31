Петербург опустился на четвертое место по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург оказался на четвертом месте по числу суточных больных COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заражаемость коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает снижаться. По данным оперативного штаба на 31 августа 2021 года Северная столица опустилась на четвертое место по заболеваемости по стране. Тройку занимают Москва, Московская и Свердловская области.

- В Петербурге за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 513 человек. В Москве выявили 1162 зараженных, в Московской области - 758, а Свердловской - 516, - сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что в целом заражаемость по стране за сутки упала на 2,8 процента, а в Петербурге на 6,6 процентов. Резкий спад новых случаев заболевания в Северной столице произошел накануне, когда после 1318 зафиксированных случаев 29 августа, 30 августа было выявлено лишь 549. С чем это может быть связано, пока неизвестно.