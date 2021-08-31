Горизбирком восстановил на выборах соперницу дочери Макарова

Соперницу дочери спикера ЗакСа Макарова восстановили на выборах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Территориальная избирательная комиссия №18 Петроградского района Петербурга зарегистрировала кандидатом на выборах в городское Заксробрание Ксению Михайлову, которой ранее было отказано в приеме документов.

- Да на заседании ТИКа было принято решение о восстановлении ее в качестве кандидата в депутаты, - рассказали «КП-Петербург» в территориальном избиркоме.

Напомним, что 31 июля Михайловой отказали в регистрации из-за отсутствии справки о расходах несовершеннолетних детей. Михйалова подала документы повторно, но их слова не приняли. Она оспорила решение в суде и суд признал отказ в регистрации неправомочным.

Теперь Ксения Михайлова она станет соперницей дочери спикера Закса Вячеслава Макарова Марины Лыбаневой, которая также идет на выборы в Заксобрание по одномандатному округу №3 Петроградского района.