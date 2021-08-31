20 новых стационарных комплексов контроля скорости заработали в Петербурге

Новые 20 камер начали работать на улицах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге прибавилось камер, ловящих машины на превышении скорости. О начале работы 20 стационарных радарных комплексов заявили в городском Комитете по информатизации и связи. Там же назвали и адреса, по которым теперь стоят камеры.

- В Петербурге заработали 20 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации, контролирующих превышение скорости. Таким образом, общее количество новых комплексов контроля скорости, установленных в этом году, составило 240, - сообщает пресс-служба комитета.

Камеры стоят на 170 аварийно-опасных адресах, которые назвали в городском управлении ГИБДД. В Смольном считают, что сознание наличия радара заставит водителей ездить аккуратнее.

Второй этап проекта – установка новых комплексов на перекрестках. Здесь камеры будут фиксировать проезд на красный свет и выезд за стоп-линию. Из 40 запланированных камеры уже смонтированы на 20 перекрестках.