Погода на 1 сентября 2021 года в Ленинградской области: Сильный ветер и дожди

Погода на 1 сентября 2021 года в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода на 1 сентября 2021 года в Ленинградской области будет облачной, временами дождливой и с сильным ветром. Об этом местных жителей предупредили в региональном МЧС. Поэтому тем, кто отправляется на День знаний, лучше всего одеться потеплее и прихватить с собой зонтик.

- 1 сентября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут дожди, особенно на юге области. Ветер будет северный, северо-западный до 4-9 метров в секунду, а температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла, местами даже до плюс 3-5 градусов, - рассказали в МЧС Ленобласти со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в Ленинградской области погода будет немного потеплее, но более ветреная. Так, температура воздуха поднимется до 13-18 градусов тепла, а ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Также в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

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