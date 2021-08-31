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Общество31 августа 2021 14:44

Ленинградский зоопарк сделал бесплатный вход для школьников на 1 сентября

Специально для юных петербуржцев в зоосаде подготовили познавательную программу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Бесплатный вход в Ленинградский зоопарк сделали для школьников 1 сентября

Бесплатный вход в Ленинградский зоопарк сделали для школьников 1 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинградский зоопарк сделал подарок для всех школьников Санкт-Петербурга на День знаний. 1 сентября 2021 года вход в зоосад для них будет бесплатным. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

- После первого школьного звонка и линейки ждем вас в зоопарке. В честь Дня знаний всем школьникам вход в зоопарк бесплатный, при предъявлении ученического билета, - отметили в зоопарке.

Специально для юных гостей в Ленинградском зоопарке на День знаний подготовили познавательную программу, которая познакомит школьников с интересными фактами о животных в истории великих путешествий. Так, с 10 до 14 часов дети смогут пройти маршрутную игру-квест. Причем, маршрутов будет несколько, выбрать понравившийся можно будет на 1 этаже павильона "Экзотариум".

С 12 до 15 часов будет открыта экспозиция беспозвоночных животных, с 13 до 16 часов будет доступна интерактивная программа "Животные в истории великих путешествий", а в 15 часов начнется лекция с прирученными животными.