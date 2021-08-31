Разводка Ладожского моста остановит движение по трассе «Кола»1 сентября

Ладожский мост разведут утром 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Разводка Ладожского моста остановит движение по Мурманскому шоссе утром 1 сентября. В День знаний вниз по Неве должен пройти буксирный состав с баржами, высота которого превышает 20 метров. Ради этого створку моста придется распахнуть. А автомобилистам - потерпеть.

- В период с 10:00 до 10:45 будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В управлении напоминают, что разводка моста производится при температуре воздуха не выше +25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду. Но, учитывая прогноз синоптиков на 1 сентября, планам по разводке ничего помешать не должно.

Водителям стоит продумать маршрут поездки заранее.