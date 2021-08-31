Более 200 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за выходные

221 пьяного водителя поймали в ходе рейда. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две с лишним сотни нетрезвых водителей были задержаны в ходе рейда ГИБДД в минувшие выходные. Нарушителей ловили как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Тех, кто сел подшофе за руль в первый раз оштрафуют на 30 тысяч и лишат прав на полтора года. А повторникам грозит куда более суровое наказание.

- В общей сложности полицейские выявили 221 водителя, которые находились в состоянии опьянения. Как оказалось, девять из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, были лишены права управления и, тем не менее, повторно сели за руль в пьяном виде. В отношении них возбуждены уголовные дела, -сообщает пресс-служба Главка.

По статье за управление машиной в пьяном виде водителем, который уже был за это наказан, предусмотрен как штраф от 200 до 300 тысяч рублей, так обязательные или принудительные работы. Крайняя мера - до двух лет лишения свободы.