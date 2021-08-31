Две жесткие пробки собрались на КАД Петербурга днем 31 августа

Пробки опять собрались на КАД. Фото: Яндекс.Карты

Пробки вновь омрачают жизнь автомобилистов Петербурга. Днем 31 августа заторы собрались на двух внутренних участках Кольцовой автодороги. Стоять приходится из-за дорожных работ и аварий.

Самая серьезная проблема - внутренний участок КАДа от Новосаратовки, до Вантового моста и далее до Обухово. Здесь работают дорожные службы, а перед въездом на мост стоит аварийная машина.

Другой замерший участок внутреннего кольца находится в районе Мурино и тянется до развязки с Пискаревским проспектом. Тут также идет ремонт полотна.

В самом Петербурге серьезная пробка собралась на Пироговской набережной в сторону Ушаковской развязки, а также на Народной улице от развязки с КАД до Володарского моста.

Есть частичные затруднения и в центре города. Сейчас пробки составляют пять баллов, но, как говорится, еще не вечер.