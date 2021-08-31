94% проверенных объектов в сфере услуг, торговли и общепита Петербурга соблюдают санитарные нормы

94% из проверенных организаций соблюдают все санитарные нормы. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Власти Петербурга отчитались о результатах проверочных рейдов, которые проводил в августе Комитет по контролю за имуществом. Этому ведомству было поручено следить за соблюдением санитарных мер в заведениях общепита, торговли и сферы услуг. Итоги обнадеживают.

- За август обследовано более тысячи объектов - 14 торговых центров и 12 управляющих компаний, 649 магазинов, 205 ресторанов, баров, фуд-кортов, 142 предприятия сферы услуг, парк аттракционов. По итогам рейдов нарушения выявлены в 65 случаях. 94% объектов соблюдают санитарные нормы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Самые частые нарушения - отсутствие QR-кода, масок у персонала и разметки, обозначающей социальную дистанцию.

Но, несмотря на довольно благополучную картину, снимать ограничения рано.

- Ослаблять контроль нельзя, коронавирус никуда не ушел. Горожане вернулись после летних отпусков и каникул. Завтра начинается новый учебный год, будет много людей в общественных местах, в магазинах, в транспорте, - отметил губернатора Александр Беглов и пообещал, что проверки будут продолжены.