Технопарк "Приморская долина" займется подготовкой судостроителей для всей страны

Технопарк «Приморская долина» будет внедрять инновации в судостроение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский технопарк "Приморская долина" начнет внедрять инновации в судостроении, а также займется подготовкой судостроителей для всей страны. Об этом 31 августа 2021 года рассказал губернатор города Александр Беглов. В научно-техническом центре появятся лаборатории и опытные предприятия.

- Мы также поддержали заявку университета на получение субсидий по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Проект направлен на развитие исследовательских центров искусственного интеллекта, – сказал глава города.

Также совместно в петербургской "корабелкой" уже разрабатываются дополнительные образовательные программы. Кроме того, ведётся создание межвузовского Студенческого яхт-клуба на Петровской косе. Студенты могут заниматься там бесплатно.