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Общество31 августа 2021 16:45

Александр Беглов поздравил ветеринаров Петербурга с профессиональным праздником

Традиционно праздник отмечается 31 августа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

Александр Беглов поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил ветеринаров города с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 31 августа. Поздравления от градоначальника работникам отрасли передали в Смольном.

- Профессия ветеринара – одна из самых гуманных и уважаемых. Еще Петр I уделял развитию ветеринарного дела и подготовке кадров для этой сферы особое внимание. Он называл ветеринарию «доброй наукой». Крылатая фраза академика Павлова «Медицина лечит людей, а ветеринария - человечество» стала точным определением сути профессии ветеринарного врача, - отметил Беглов.

Градоначальник рассказал, что сегодня в Петербурге "доктора Айболиты" работают в клиниках, ипподромах, в зоопарках, цирках, а также на предприятиях сельского хозяйства. Помимо оказания необходимой помощи животным они обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей пятимиллионного мегаполиса.