Три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе Петербурга

Три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга накануне Дня знаний открылись три новых детских сада. Учреждения расположились в новых жилых застройках. Об этом 31 августа 2021 года рассказали в районной администрации.

- Строительство детских садов и школ, развитие социальной и транспортной инфраструктуры - важнейшая из задач, которую мы решаем. К следующему учебному году в районе планируется открытие еще нескольких детских садов: на улице Львовской и на Пискаревском проспекте, - подчеркнул глава районной администрации Евгений Разумишкин.

Так, детский сед №19 с бассейном появился на улице Пейзажная. Он рассчитан на 190 мест для детей от 1,5 лет. Отмечается, что в будущем году рядом откроется еще и школа на 1350 детей.

Второй детский сад №4 начал работать на Прискаревском проспекте. В нем также имеется бассейн. В учреждении будет восемь групп для малышей от 1,5 лет. Всего детский сад готов принять 160 воспитанников.

Третье заведение на 140 детей разместилось на улице Лагоды. Детский сад №55 рассчитан на 140 воспитанников от 2 лет.