Петербург получит 764 млн рублей на покупку двух детских садов

Одобрено дополнительное соглашение о предоставлении Санкт-Петербургу межбюджетного трансферта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург получит 764 миллионов рублей для покупки двух зданий под детские сады. Во вторник, 31 августа 2021 года, в Смольном рассказали, что между Министерством просвещения России и городским правительством заключено соглашение о предоставлении городскому бюджету средств федерального бюджета. Постановление уже подписал губернатор Александр Беглов.

- За счет этих средств планируется приобрести в собственность города два здания для размещения дошкольных образовательных учреждений – в поселке Шушары и на Комендантском проспекте, - пояснили в городской администрации.

Отмечается, что дополнительное соглашение позволит Петербургу своевременно приобрести здания для детских садов в соответствии с установленным графиком. А также создать дополнительные места в детских садах в местах активного жилищного строительства.