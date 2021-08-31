Проезд по набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге ограничат на 1 сентября

«День знаний» ограничит движение автотранспорта по набережной Лейтенанта Шмидта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В День знаний в Санкт-Петербурге по набережной Лейтенанта Шмидта ограничат проезд. Это связано с проведением торжественного мероприятия в честь начала учебного года. Об этом 31 августа 2021 года рассказали в комитете по транспорту города.

- 1 сентября с 10.00 до 12.00 в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного "Дню знаний", движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21 линии В.О. до 22-23 линии В.О. будет прекращено, - пояснили в Смольном.

Также на этот же период времени будет изменен маршрут автобуса №1, трасса которого пролегает по набережной. Так, на время праздника автобус будет следовать от конечной остановки на Новосибирской улице по действующему маршруту до набережной Лейтенанта Шмидта, далее по наб. Лейтенанта Шмидта, 18-19-й линиям В.О., Большому пр. В.О. и далее до конечной остановки на Наличной улице. В обратном направлении маршрут будет без изменений.