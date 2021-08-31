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Общество31 августа 2021 18:47

Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей получат более 2,7 тысяч классных руководителей в школах Петербурга

Часть денег город получит из федерального бюджета
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербург получит средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты учителям

Петербург получит средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты учителям

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург получит деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты педагогам в школах, которые занимаются классным руководством. Соответствующее постановление 31 августа 2021 года подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном.

- Постановлением одобряется проект соглашения между Министерством просвещения России и правительством Петербурга. Это позволит за счет средств федерального бюджета ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за классное руководство, - пояснили в администрации города.

Так, с 1 сентября выплаты будут получать 2786 классных руководителей.

На ежемесячные выплаты учителям из резервного фонда правительства страны в 2021 году выделены бюджетные ассигнования в размере 2791802,7 тысяч рублей. Санкт-Петербургу выделены бюджетные ассигнования в размере 72547,4 тысяч рублей.

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