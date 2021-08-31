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Общество31 августа 2021 19:09

Иностранные визы начнут оформлять во всех МФЦ Ленобласти

Проект успешно зарекомендовал себя на пилотном этапе
Никита НЕСТЕРОВ
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В МФЦ Ленобласти можно оформить иностранную визу.

В МФЦ Ленобласти можно оформить иностранную визу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 сентября 2021 жителям всех районов Ленинградской области не придется ездить в Петербург, чтобы получить визу для заграничной поездки. С 17 августа услуга cтала доступна в девяти офисах, распложенных в четырех приграничных районах: Выборгском, Сланцевском, Кингисеппском и Приозерском. Теперь это можно сделать во всех 43 МФЦ региона.

- Менее чем за две недели жители региона получили 28 виз, обратившись к нам. Это неплохой результат для времен пандемии. Многие приходили за консультациями. С начала осени услуга станет доступна везде. Мы ожидаем наплыва посетителей особенно в наших «мегаполисах»: Всеволожске, Кудрово и Мурино, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЦФ Ленинградской области.

Жителям посоветовали заранее узнавать о возможности оформить визу к каждую конкретную страну, обратившись по телефону или через официальные странички офисов «Мои документы» в социальных сетях. Подстраховаться советуют по следующим причинам: некоторые консульства могут пригласить заявителя на прием в Петербург для сдачи отпечатков пальцев или правила въезда в государство могут изменится из-за эпидемиологической обстановки.