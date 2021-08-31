На обновление теплосетей Фрунзенского района Петербурга потратят 49 млн рублей

В Петербурге собираются потратить почти 50 млн рублей на модернизацию котельных в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ГУП «ТЭК СПб» потратит примерно 49 миллионов рублей на оптимизацию теплоснабжения Фрунзенского района Петербурга. Эти планы предприятие обещает реализовать до конца 2021 года. Инвестирование позволит модернизировать устаревшее оборудование на котельных, а также заменить изношенные теплосети. В итоге осень и зиму жители Купчино должны встретить без опасок, что где-то что-то да прорвет.

- В список важных объектов этого года вошли источники на Софийской ул., 54, корп.2, лит. А и Лиговском пр., д.275, корп.2, лит. А, где ведется работа по обновлению основного оборудования. Во Фрунзенском районе до 2033 года запланировали прирост тепловой нагрузки в объеме 215,5 Гкал/ч, - передает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

К слову, на предприятии сообщили, что жители Фрунзенского района по уровню оплат за тепло находятся в «зеленой» зоне, то есть люди просроченных платежей и задолженностей там минимум.