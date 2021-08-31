«Мусорный город» из автозапчастей нашли недалеко от Красного Села

Незаконную свалку обнаружили в Красносельском районе Петербурга. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Жители Красного Села обнаружили нелегальную свалку в лесной зоне неподалеку от Психоневрологического интерната №9. Очевидец сетует, что набрел на «мусорный город», который состоит из разнообразных автомобильных запчастей, а также сидений и покрышек. Кроме этого по соседству с природой разбросаны топливные баки, а вокруг пахнет маслом.

Нашлось место и ртутным лампам. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Еще там валяются коробки битых и целых ртутных ламп. Современная картина: несанкционированная свалка опасных отходов неподалеку от бесхозного ничейного шоссе, - пишет разгневанный очевидец в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село», прикрепив фотографии с места.

Местные жители предположили, что мусор вывезли из СТО. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В группе предположили, что мусор привезли из станции технического обслуживания. Судя по картам, в районе таких мест полно.