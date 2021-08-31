Фасады Семинарского корпуса Александро-Невской лавры отреставрировали в Петербурге

В Петербурге показали отреставрированные объекты Александро-Невской лавры. Фото: пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге отреставрировали фасады Семинарского корпуса Александро-Невской лавры. Судя по фотографиям с места, в памятнике воссоздали и деревянные окна с дверьми. Кроме этого специалисты привели в порядок внешний вид церкви Благовещения Пресвятой Богородицы вместе с усыпальницей. Отреставрированы и ворота, что находятся на территории восточного двора на набережной реки Монастырки.

Реставрацию провели к 800-летию князя Александра Невского. Фото: пресс-служба Смольного

- Работы по ремонту и реставрации объектов велись к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Еще часть объектов Александро-Невской лавры в данный момент продолжают реставрировать, в частности, это Духовской корпус, церковь Всех Скорбящих Радости (надвратная) и Троицкий собор, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Работы велись по заказу Минкультуры РФ. Фото: пресс-служба Смольного

К слову, в 2020 году на территории Лавры отреставрировали 200-метровую подпорную стену, отделяющую восточный двор от Никольского кладбища.