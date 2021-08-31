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Общество31 августа 2021 20:58

Масштабный мотофестиваль во главе с экс-вокалистом Deep Purple пройдет в Выборге

Мероприятие с байкерами и мотосвадьбой пройдет с 3 по 5 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге анонсировали масштабный мотофестиваль.

В Выборге анонсировали масштабный мотофестиваль.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборге пройдет масштабный мотофестиваль под названием Baltic Rally. С 3 по 5 сентября в историческом городе соберутся любители двухколесных коней. Активностей обещают много: конкурсы необычных мотоциклов, силовое шоу, теннисный турнир, соревнования на скорость, мотоэкскурсии и даже свадьбу байкеров.

Параллельно в Выборге откроют выставку раритетных книг о космосе и космонавтах. Хэдлайнер этого мероприятия вполне известный, а в узких кругах легендарный – Джо Линн Тернер, бывший вокалист рок-группы Deep Purple. Вот только к посетителям фестиваля выставили особые требования, всех не пустят.

- Зрителям обязательно иметь при себе документы, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, - уточняют в пресс-службе правительства Ленобласти.