Масштабный мотофестиваль во главе с экс-вокалистом Deep Purple пройдет в Выборге

В Выборге анонсировали масштабный мотофестиваль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборге пройдет масштабный мотофестиваль под названием Baltic Rally. С 3 по 5 сентября в историческом городе соберутся любители двухколесных коней. Активностей обещают много: конкурсы необычных мотоциклов, силовое шоу, теннисный турнир, соревнования на скорость, мотоэкскурсии и даже свадьбу байкеров.

Параллельно в Выборге откроют выставку раритетных книг о космосе и космонавтах. Хэдлайнер этого мероприятия вполне известный, а в узких кругах легендарный – Джо Линн Тернер, бывший вокалист рок-группы Deep Purple. Вот только к посетителям фестиваля выставили особые требования, всех не пустят.

- Зрителям обязательно иметь при себе документы, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, - уточняют в пресс-службе правительства Ленобласти.